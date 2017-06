Thomas Pieters en Nicolas Colsaerts halen de cut in Frankrijk

MH

30/06/17 - 23u37 Bron: Belga

Thomas Pieters

Thomas Pieters en Nicolas Colsaerts hebben zich geplaatst voor de finaleronden op het Open de France golftoernooi (EPGA/7.000.000 euro), dat plaatsvindt op de Golf National in het Franse Guyancourt. Thomas Detry redde het niet.

Thomas Pieters

Pieters kon nooit het golf brengen dat hij op dag één toonde waar hij een ronde van 66 slagen lukte. Zo noteerde de 25-jarige Antwerpenaar 71 slagen par en dit na vier birdies maar ook twee bogeys en een dubbele bogey. In de tussenstand zakte hij van de tweede naar een gedeelde zevende plaats en telt hij drie slagen meer dan het Spaans-Amerikaanse duo Adrien Otaegui en Peter Uilhein, die de leiding waarnemen.



"Het was niet meteen mijn beste ronde", verklaarde een ontevreden Pieters. "Als je slechts negen keer de bal op de fairway krijgt, dan kom je hier in de problemen. Desondanks stond ik na twaalf van de achttien holes nog op drie onder par. Op de vierde en vijfde hole liep het echter compleet fout. Ik miste de fairway waarbij de bal telkens op een slechte plaats viel, iets wat cash werd aangerekend. We begonnen de dag ook al slecht met stevige regenbuien, echt een dag om vlug te vergeten. Desondanks sta ik er nog altijd."



Ook Colsaerts geplaatst

Ook Nicolas Colsaerts kon zich plaatsen voor de eindfase. De 34-jarige Brusselaar, die op zijn laatste hole een birdie wegputte om een scorekaart van 73 slagen in te leveren, moest lang wachten of hij al of niet kon doorstoten in de eindfase. Zijn totaalscore van 143 slagen, één over par en een gedeelde 65e plaats was net genoeg om de finaleronden te spelen. "Bij het putten liep het echt niet vlot, maar ik ben blij dat ik er bij ben," verklaarde Colsaerts na afloop.



Thomas Detry redde het niet. De 24-jarige Brusselaar, die vorige week nog knap tweede werd tijdens het BMW Open Championship, vond nooit zijn draai op de Golf National. Na een openingsronde van 72 slagen, waarmee hij de eerste dag afsloot op een gedeelde 66e plaats, zag hij op de laatste vier holes zijn kansen om de cut te halen letterlijk in het water vallen. Na twee bogeys op de holes vijftien en zeventien, zag hij op de achttiende en laatste hole de bal in het water verdwijnen wat resulteerde in een triple bogey. Detry strandde op een gedeelde 106e plaats.