Carrièrewending? Bradley Wiggins mikt op een roeimedaille in Tokio: "Ik train zeven op zeven"

Bradley Wiggins wil in december deelnemen aan de Britse roeikampioenschappen en hoopt zich in de discipline te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Dat heeft 37-jarige vijfvoudig olympisch kampioen (baan)wielrennen vandaag bekengemaakt.

"Toen ik op wielerpensioen ging ben ik beginnen te roeien", vertelde Wiggins in de krant Daily Mail. "Aanvankelijk om in conditie te blijven, maar ik presteerde sterk en train ondertussen zeven dagen op zeven. In december waag ik mijn kans op de Britse kampioenschappen en probeer ik om zo ver mogelijk te geraken. Misschien zit een zesde olympische gouden medaille er ooit wel in. Mijn tijden tonen alvast aan dat ik geen onzin vertel."



Wiggins kroonde zich in het verleden vijfmaal tot olympisch kampioen. Hij was tweemaal de snelste op de individuele achtervolging in het baanwielrennen (2004 en 2008) en won twee keer de ploegenachtervolging in het baanwielrennen (2008 en 2016). In 2012 voegde de in Gent geboren Brit de individuele olympische tijdrit aan zijn palmares toe. Datzelfde jaar won hij als eerste Brit ooit ook de Ronde van Frankrijk.