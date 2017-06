De jacht op de internationale minima gaat dit weekend verder op het BK atletiek

Bewerkt door: MH

Bron: Belga

Anne Zagré is de topfavoriete in het hordenlopen © belga.

Morgen en zondag gaat het Belgisch kampioenschap atletiek door in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Voor velen is het een kans om nog een ticket te bemachtigen voor de internationale toernooien van deze zomer. Voor de U23 is het zelfs de laatste hoop.

De grote afwezige op het BK is olympisch kampioene in de zevenkamp Nafissatou Thiam, die sukkelt met tendinitis aan haar linkerknie.



Op de 100m staat Raphael Kapenda dichtbij het Europese minimum voor junioren. Ook Robin Vanderbemden, lid van het estafetteteam van de 4x400 meter, heeft een grote kans om zich te kwalificeren voor het WK in Londen. De 400m wordt heel belangrijk voor de broers Borlée, die er alle drie voorlopig nog niet bij zijn in Londen. Ook naar de prestaties van Ismael Debjani, de nieuwe Belgische recordman op de 1500m, wordt het uitkijken. Lees ook FBI onderzoekt toewijzing WK atletiek 2021 aan Eugene

