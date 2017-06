Indra Craen strandt in tweede ronde WK taekwondo

YP

Indra Craen (rechts) op archiefbeeld. © epa.

Indra Craen (19) is vandaag uitgeschakeld in de tweede ronde van de klasse tot 62 kilogram op het WK taekwondo in het Zuid-Koreaanse Muju. In de eerste ronde was Craen te sterk voor Malia Paseka uit Tonga, daarna verloor ze met 26-16 van de Mexicaanse Melisa Oviedo.



Craen kwam als laatste landgenote in actie. De Belgische delegatie keert zonder medailles terug uit Zuid-Korea. Jaouad Achab (-63 kg), Europees kampioen en titelverdediger, sneuvelde gisteren in de kwartfinales. Voor Raheleh Asemani (-57 kg) was het WK in de tweede ronde voorbij. Eerder moest titelverdediger Mourad Laachraoui (-54 kg) vrede nemen met een vijfde stek. Salaheddine Bensaleh (-58 kg) ging eruit in de achtste finales, Mohamed Ketbi (-68 kg) in de tweede ronde. Laura Roebben (-67 kg), Nicholas Corten (-74 kg) en Maryam Ismaili (-46 kg) werden uitgeschakeld in de eerste ronde.