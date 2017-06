Yellow Tigers lijden nipte nederlaag in tweede oefenduel tegen Tsjechië

Door: redactie

30/06/17 - 00u01 Bron: Belga

De Belgische volleybalvrouwen hebben in Jablonec een 3-2 nederlaag geleden in hun tweede oefenduel tegen Tsjechië. De setstanden waren 25-22, 23-25, 25-19, 24-26, 15-10. In een eerste vriendschappelijk treffen met Tsjechië hadden de Yellow Tigers woensdag nog met 3-2 aan het langste eind getrokken.