Thomas Pieters neemt vliegende start in Frankrijk

Thomas Pieters heeft met een openingsronde van 66 slagen, goed voor een gedeelde tweede plaats, een puike start genomen op het Open de France golftoernooi (EPGA/2.000.000 euro), dat wordt betwist op de Golf National in het France Guyancourt.

De 25-jarige Antwerpenaar tekende voor een ronde van vijf onder par en dit na zes birdies waartegen hij slechts één bogey op zijn kaart moest schrijven. In de tussenstand telt de nummer 28 op de wereldgolfranglijst twee slagen meer dan de Engelsman Paul Waring, die foutloos rondkwam en zeven birdies wegputte.



"Ik heb er een zeer evenwichtige ronde opzitten," verklaarde Pieters na afloop. "In het verleden heb ik hier altijd al goed gespeeld. De voorbije week heb ik veel aandacht aan het putten besteed en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Ook bij het afslaan liep het goed. Ik ga echter geen voorbarige uitspraken doen. Er volgen namelijk nog drie ronden."



Pieters deelt de tweede plaats met de Engelse outsider Nathan Kimsey en de Zweed Alexander Björk. Ook Nicolas Colsaerts deed het behoorlijk op dag één. De Brusselaar bracht een scorekaart binnen van één onder par. Colsaerts rondde zijn eerste negen holes af in drie onder par. Na een bogey op de tiende en een birdie op twaalfde hole moest hij aan het einde van zijn ronde nog twee bogeys incasseren. Met zijn ronde van 70 slagen staat hij op een gedeelde 32e plaats.



"Vooral op de eerste twaalf holes liep het goed," liet Colsaerts zich ontvallen. "Aan het einde van mijn ronde sloeg de vermoeidheid toe. Het was namelijk een lange dag."



De derde Belg Thomas Detry noteerde een eerste ronde van 72 slagen, één over par. De 24-jarige Brusselaar, die vorige week knap tweede werd op de BMW International Open, had 72 slagen nodig voor zijn eerste ronde en dit na twee bogeys en één birdie. Hij beëindigde de eerste dag op de 66e plaats.



"Vandaag was het vechten om te overleven," zuchtte Detry. "Ik heb weinig echte birdiekansen gecreëerd, maar ik heb wel enkele goede par putts heb."



Stand na eerste ronde Open de France:



1. Paul Waring (Eng) 64 -7



2. Thomas Pieters (Bel) 66



32. Nicolas Colsaerts (Bel) 70



66. Thomas Detry (Bel) 72