Valentine Dumont verovert brons op 200m vlinderslag

Valentine Dumont heeft vandaag in het Israëlische Netanya op het EK zwemmen voor junioren (groot bad) een bronzen medaille gepakt op de 200m vlinderslag. De jonge Naamse, die 17 wordt op 2 juli, zwom een tijd van 2:11.17 en bleef zo 39 honderdsten boven haar eigen Belgisch record, dat ze gisteren zwom in de halve finales (2:10.78).

De Europese titel ging naar de Deense Katrine Bukh Villesen (2:09.41). De Britse Ciara Schlosshan (2:10.48) ging Dumont vooraf als tweede.



In de halve finales verbeterde de zwemster van Namur Olympic Club (NOC) haar eigen Belgisch record op de 200m vlinderslag tot 2:10.78. Haar vorige record, in april gezwommen in Eindhoven, bedroeg 2:11.14.



Voor Dumont is het de tweede medaille op het EK. Gisteren veroverde ze met de estafetteploeg (met haar nicht Juliette Dumont, Anke Geeroms en Lotte Goris) brons op de 4x400m.



Juliette Dumont beëindigde de 100m vrije slag als vierde in een tijd van 55.62, een nieuw persoonlijk record. Ze kwam dichtbij het Belgisch record van Kimberly Buys (55.47) op die afstand. De Nederlandse Marrit Steenbergen (54.13) stak de Europese titel op zak, voor de Tsjechische Barbora Seemanova (54.62).



Lotte Goris finishte als achtste in de finale van de 400m vrije slag (4:18.26). De Hongaarse Ajna Kesely (4:08.25) veroverde goud, voor de Spaanse Beatriz Agueda (4:10.13) en de Sloveense Katja Fain (4:11.36).



Anke Geeroms werd in de halve finales van de 200m schoolslag uitgeschakeld met een dertiende tijd (2:32.80).