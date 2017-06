Bondscoach Belgian Lions na succes Cats: "We zijn verdomd jaloers op die meiden"

YP

Bondscoach Eddy Casteels stak tijdens een persconferentie over de Belgian Lions zijn bewondering voor de bronzen medaille van de Belgian Cats op het Europees Kampioenschap in Praag niet onder stoelen of banken. Op de persconferentie raakten vandaag meer details bekend over voorbereiding en selectie van de mannen op hun EK.

Uiteraard was het succestoernooi van de Cats gespreksonderwerp nummer één. "Dit is een en al inspiratie voor ons. We zijn verdomd jaloers op die meiden." Cats-speelster Julie Vanloo, die op de persconferentie haar ploeg vertegenwoordigde, kreeg felicitaties van de staf van de nationale mannenploeg. "Die vriendschap, die ambiance in de groep, ook in de staf, dat enthousiasme, ik heb dat gevolgd. Dat was werkelijk uniek", aldus Casteels.



De selectie van vierentwintig spelers was al bekend. Er komt één wijziging. Domien Loubry (die verrassend met Brussels de finale van de play-offs haalde) vervangt de geblesseerde Thomas Akyazili, die een herniaoperatie moet ondergaan. Zorgen zijn er ook over twee topspelers die momenteel geblesseerd zijn. De genaturaliseerde Amerikaan Matt Lojeski sukkelt met een blessure aan de achillespees. Maar hij zal er zeker bij zijn op het Europees kampioenschap, verzekert de bondscoach. Veel meer vraagtekens zijn er over Sam Van Rossom. "Zijn blessure is van die aard dat hij er normaliter niet bij zou zijn", legt sportief manager Jacques Stas uit. "Maar hij heeft heel veel zin en hij zit voorop in het schema van zijn revalidatie, 15 augustus valt de beslissing."



Er is ook een kleine verandering in de staf van de Lions. Serge Crèvecoeur gaat niet mee als assistentcoach naar het Europees kampioenschap in Turkije. Dat laat zijn nieuwe ploeg, het Franse Pau-Orthez, niet toe. Crèvecoeur wordt niet vervangen. Met Roel Moors (Antwerpen) en Thierry Declercq (Oostende) heeft Casteels al twee assistenten. Voor Crèvecoeur is de deur niet gesloten. "Misschien kan hij tijdens het interlandweekend in november opnieuw aansluiten als hij tegen dan Pau-Orthez op de rails heeft gezet", zo zegt Casteels.



(de veertien die meegaan naar een voorbereidingstornooi in IJsland) Ismaël Bako (Antwerpen), Khalid Boukichou (Oostende), Amaury Gorgemans (Charleroi), Ioann Iarochevitch (Charleroi), Vincent Kesteloot (Oostende), Elias Lasisi (Le Portel/Fra), Manu Lecomte (Baylor University/USA), Domien Loubry (Brussels), Dorian Marchant (Charleroi), Niels Marnegrave (Charleroi), Loic Schwartz (Oostende), Quentin Serron (Gravelines/Fra), Olivier Troisfontaines (Aalst), Hans Vanwijn (Antwerpen).



Afhankelijk van de geblesseerden vallen daar op 1 augustus een zevental spelers van af, want vanaf dan komen deze tien spelers bij de selectie om zo een groep van 16 te vormen: Maxime De Zeeuw (Oldenburg/Dui), Pierre-Antoine Gillet (Chalon/Fra), Axel Hervelle (Bilbao/Spa), Matt Lojeski (Olympiacos/Gri), Jean-Marc Mwema (Oostende), Retin Obasohan (Avellino/Ita), Jean Salumu (Oostende), Jonathan Tabu (Bilbao/Spa), Kevin Tumba (Murcia/Spa) en Sam Van Rossom (Valence/Spa). Maar voor die laatste zal 1 augustus dus te vroeg zijn om al bij de ploeg aan te sluiten.