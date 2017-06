Ook Achab en Asemani grijpen naast medailles op WK taekwondo

YP

29/06/17 - 14u00 Bron: Belga

Raheleh Asemani en Jaouad Achab. © belga.

Het WK taekwondo in het Zuid-Koreaanse Muju is geen succes geworden voor de Belgische delegatie. Speerpunten Jaouad Achab (-63 kg) en Raheleh Asemani (-57 kg) werden vandaag vroegtijdig uitgeschakeld. Achab ging eruit in kwartfinales, Asemani in de tweede ronde.