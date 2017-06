FBI onderzoekt toewijzing WK atletiek 2021 aan Eugene

YP

29/06/17 - 11u47 Bron: Belga

Lamine Diack. © ap.

De controversiële toewijzing van het WK atletiek van 2021 aan de Amerikaanse stad Eugene krijgt een vervolg. De FBI en de strafafdeling van de belastingdienst in de VS, de IRS, hebben immers beslist een onderzoek op te starten, zo meldt de BBC.

Eugene kreeg in april 2015 verrassend de organisatie van de wereldtitelstrijd toegewezen zonder dat er sprake was geweest van een officiële procedure.



Franse aanklagers zijn ook al een onderzoek gestart naar de beslissing van atletiekfederatie IAAF. De Senegalese toenmalig president Lamine Diack vond een congres niet meer nodig. Met name vanuit Göteborg werd destijds verontwaardigd gereageerd. De Zweedse stad wilde heel graag het WK van 2021 binnenhalen.



Diack steunde de kandidatuur van Eugene maar wordt inmiddels verdacht van corruptie en witwaspraktijken. De stad in de staat Oregon heeft nauwe banden met sportmerk Nike dat even verderop zetelt. Diacks opvolger Sebastian Coe zou flink gelobbyd hebben voor Eugene en gesponsord zijn door Nike.