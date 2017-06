Vrouwelijke jockey die meest prestigueuze race won in Australië, 1 maand geschorst

Door: redactie

29/06/17 - 13u14 Bron: Belga

Michelle Payne. © getty.

Jockey Michelle Payne, de enige vrouw die ooit de prestigieuze Melbourne Cup kon winnen, krijgt een schorsing van een maand. De sanctie komt er nadat ze enkele weken geleden positief had getest op een verboden substantie.

Payne veroverde haar plaats in de geschiedenisboeken toen ze in 2015 als eerste (en tot vandaag enige) vrouw erin slaagde de Melbourne Cup te winnen. Dat is de belangrijkste paardenwedrenrace in Australië met een prijzenpot van 3,9 miljoen euro. De wedstrijd wordt al sinds 1861 gehouden.



De 31-jarige Payne testte na een race op 11 juni positief op phentermine, een middel dat wordt gebruikt om het hongergevoel te onderdrukken. Tijdens een hoorzitting erkende de Australische dat ze het product had genomen, volgens haar op voorschrift van een arts om spijsverteringsproblemen aan te pakken. Die zouden dan weer een gevolg zijn van een val die ze vorig jaar maakte.



"Ik besef dat ik fout ben geweest en neem de volledige verantwoordelijkheid op mij", stelde Payne, die eraan toevoegde spijt te hebben dat ze zich niet beter had geïnformeerd. "Ik ben beschaamd en wil mij verontschuldigen."



Payne nam het in 2015 als enige vrouw op tegen 23 mannen tijdens de Melbourne Cup. Als outsider snelde ze naar de zege met Prince of Penzance.