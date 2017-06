YP

28/06/17

© belga.

Anne Zagré is vandaag op de Stanislas-meeting in het Franse Nancy (Pro Athlé Tour) tweede geworden op de 100 meter horden. In 13.03 moest de 27-jarige Brusselse alleen de Wit-Russische Yelvira Herman (12.96) laten voorgaan. Tarik Moukrime finishte in 3:43.36 als achtste in de 1.500 meter. De Marokkaanse Abdalaati Iguider won in 3:35.31.