Usain Bolt wint 100 meter in Ostrava, maar overtuigt niet

28/06/17 - 22u03

De Jamaicaan Usain Bolt heeft zonder veel overschot de 100 meter sprint gewonnen op de atletiekmeeting in het Tsjechische Ostrava. De achtvoudige olympische kampioen hield met een chrono van 10.06 de Cubaan Yunier Pérez (10.09) en de Turk Jak Ali Harvey (10.26) achter zich.

De dertigjarige Bolt moest na een slechte start diep in zijn krachtenarsenaal tasten om de overwinning tegen een matig deelnemersveld binnen te rijven. Eén maand voor de start van het WK atletiek in Londen (4-13) is de conditie van "Lightning Bol" nog niet op punt. De Jamaicaanse spurtbom, die na de 100 meter in Londen een punt achter zijn carrière zet, deed slechter dan begin juni. In Kingston zette hij voor eigen publiek 10.03 neer, drie honderdsten sneller dan in Ostrava. De meeting van Monaco op 21 juli zal voor Bolt een belangrijke generale repetitie zijn.



Op de 10 kilometer was de zege voor tweevoudig olympisch kampioen Mo Farah. De 34-jarige Brit legde de afstand af in 27:12.09 en liep sneller dan de Keniaan Mathew Kimeli (27:14.43) en de Oegandees Timothy Toroitich (28:02.23). Bashir Abdi gaf op. De langeafstandsloper van RC Gent ging op zoek naar een WK-ticket. De Belgische atletiekbond legde de limiet voor de 10.000 meter vast op 27:45.00. Abdi plaatste zich wel al voor de 5.000 meter.