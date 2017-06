Van Niekerk stelt beste tijd op 300 meter scherper in Ostrava

YP

28/06/17 - 21u31 Bron: Belga

© epa.

De Zuid-Afrikaan Wayde Van Niekerk heeft vandaag op een atletiekmeeting in het Tsjechische Ostrava een nieuwe beste tijd op de 300 meter neergezet. De olympische kampioen op de 400 meter liet afklokken op 30.81 en verbeterde zo het zeventien jaar oude record van de Amerikaan Michael Johnson (30.85).

De 24-jarige Van Niekerk verbeterde ook het meetingrecord van de Jamaicaan Usain Bolt (30.97), die in 2010 al zijn tanden stukbeet op het record van Johnson.



Een maand voor de start van het WK in Londen (4-13 augustus) verkeert de Zuid-Afrikaan in bloedvorm. Dit seizoen realiseerde hij met een chrono van 19.84 al de beste wereldjaarprestatie op de 200 meter. Van Niekerk verdedigt zijn wereldtitel op de 400 meter en gaat ook voor goud op de 200 meter.