Belgische meisjes veroveren op EK zwemmen voor junioren brons op 4x100 meter vrij

Door: redactie

28/06/17 - 21u04

Op de eerste dag van de Europese zwemkampioenschappen voor junioren hebben de Belgische meisjes in het Israëlische Netanya brons veroverd in de 4x100 meter vrije slag. Valentine en Juliette Dumont, Anke Geeroms en Lotte Goris tikten aan in 3:44.29, slechts zeven honderdsten boven het Belgische record. Rusland won in 3:42.22, Nederland werd tweede in 3:43.53.