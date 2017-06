Yellow Tigers openen stage met 2-3 zege in en tegen Tsjechië

YP

28/06/17 - 20u31 Bron: Belga

Bondscoach Gert Vande Broek tussen zijn speelsters (archiefbeeld). © belga.

De Belgische volleybalvrouwen zijn vandaag in het Tsjechische Jablonec goed begonnen aan hun voorbereiding op de World Grand Prix. De Yellow Tigers versloegen gastheer Tsjechië met 2-3 (25-19, 25-16, 26-28, 17-25 en 10-15).

Morgen volgt voor de Tigers een nieuwe oefenwedstrijd, weer tegen Tsjechië.



De World Grand Prix (7 juli-6 augustus) start in Turkije. In week één treffen de Tigers Brazilië, Servië en het gastland. In week twee volgen in Rusland duels tegen Nederland, de Dominicaanse Republiek en thuisland Rusland. In week drie ten slotte nemen de Belgische volleyvrouwen het in Brazilië op tegen Nederland, de Verenigde Staten en Brazilië.



Opstelling Tigers: Van de Vyver, Van Gestel, Vandewiele, Grobelna, Leys, Aelbrecht en libero: De Tant



Kwamen in: Biebauw, Lemmens, Janssens, Herbots, Strumilo