Valentine Dumont scherpt haar Belgisch record 200 meter vlinderslag aan

Valentine Dumont (NOC) heeft op de Europese zwemkampioenschappen voor junioren in het Israëlische Netanya haar Belgisch record op de 200 meter vlinderslag aangescherpt. De 16-jarige Naamse tikte in haar halve finale aan in 2:10.78 en deed daarmee 36 honderdsten af van de 2:11.14 die ze op 8 april in het Nederlandse Eindhoven op de tabellen geplaatst had. Morgen zwemt ze de finale.

Chronologie Belgisch record 200 meter vlinderslag (v)

Brigitte Duchesne (MOSA) 15/08/71 in Rotterdam (Ned) 2:40.50



Brigitte Duchesne (MOSA) 22/08/71 in Spa 2:39.20



Martine Verbreyt (ZNA) 06/05/73 in Roosendaal (Ned) 2:36.80



Martine Verbreyt (ZNA) 12/08/73 in Leeds (GBr) 2:34.49



Brigitte Duchesne (MOSA) 26/08/73 in Molenbeek 2:31.20



Martine Verbreyt (ZNA) 12/05/74 in Mol 2:28.40



Martine Verbreyt (ZNA) 04/08/74 in Molenbeek 2:27.16



Chantal Grimard (MOSA) 20/04/75 in Tubeke 2:26.50



Chantal Grimard (MOSA) 18/05/75 in Mulhouse (Fra) 2:22.91



Fée Van Hille (MZV) 28/08/77 in Oostende 2:21.92



Martine Verbreyt (ZNA) 05/03/78 in Antwerpen 2:21.39



Martine Verbreyt (ZNA) 05/08/78 in Seraing 2:20.75



Sandra Cam (MOSA) 02/08/87 in Mol 2:20.08



Sandra Cam (ESN) 21/05/89 in Seraing 2:19.04



Sandra Cam (LGN) 06/08/89 in Mol 2:18.49



Brigitte Becue (KZK) 20/04/91 in Cardiff (GBr) 2:18.39



Brigitte Becue (KZK) 25/08/91 in Athene (Gri) 2:16.78



Brigitte Becue (BZK) 03/06/95 in Rome (Ita) 2:15.75



Brigitte Becue (BZK) 19/05/96 in Charleroi 2:14.57



Brigitte Becue (BZK) 25/05/96 in Sheffield (Eng) 2:14.12



Griet Buelens (FAST) 04/08/05 in Antwerpen 2:13.34



Griet Buelens (FAST) 01/05/08 in Molenbeek 2:12.41



Valentine Dumont (NOC) 08/04/17 in Eindhoven (Ned) 2:11.14



Valentine Dumont (NOC) 28/06/17 in Netanya (Isr) 2:10.78