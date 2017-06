Futsalkampioen Halle-Gooik trekt alle registers open en voegt ex-Rode Duivel Jacky Munaron toe aan staff

YP/EVL

29/06/17 - 19u00

Jacky Munaron op training bij AA Gent (archiefbeeld). © photo news.

FP Halle-Gooik pakte vanavond uit met een uitgebreide persconferentie, waar het zijn toekomstplannen voor de komende jaren uit de doeken deed. En daarbij werden Martin en Lieven Baert, de voorzitter en de manager, geflankeerd door drie nieuwe gezichten in de fel vernieuwde staff van de landskampioen.

De headliner van de avond was de aankondiging van de gloednieuwe Spaanse coach. Juan Francisco Fuentes Zamora is zijn volledige naam maar in de futsalwereld is hij beter bekend als 'Mister Fuentes', een minzame oefenmeester met een berg ervaring in de rugzak. Hij startte zijn carriere als piepjonge futsalcoach bij grootheid El Pozo Murcia, waar hij uitgroeide tot assistent van het eerste team en de tweede ploeg voor zijn rekening nam. Daarmee speelde hij vier opeenvolgende jaren kampioen in de Spaanse tweede klasse.



Nadien verdiende hij zijn strepen aan de top in Koeweit en in Italië, bij Luparense en Acqua e Sapone, en hij staat bekend als een meester tacticus die ook het harde werk niet schuwt. In zijn carrière werkte hij eerder al met De Bail, Grello, Leitao & Bissoni - vier spelers die hij volgend seizoen terugziet. Hij tekent een contract voor drie seizoenen bij de landskampioen.