Winnares Melbourne Cup betrapt op doping

XC

28/06/17 - 11u30 Bron: Belga

© afp.

De Australische jockey Michelle Payne, de enige vrouw die ooit de prestigieuze Melbourne Cup won, is betrapt op het gebruik van doping. Bij een controle na een race op 11 juni zijn in haar urine sporen van phentermine gevonden, een middel dat wordt gebruikt om het hongergevoel te onderdrukken.

De 31-jarige Payne mag voorlopig niet meer aan wedstrijden deelnemen tot verder onderzoek klaarheid schept.



De Australische jockey schreef in 2015 een stukje sportgeschiedenis door als eerste (en voorlopige enige) vrouw met Prince of Penzance de Melbourne Cup te winnen. Dat is de belangrijkste paardenwedrenrace in Australië met een prijzenpot van 3,9 miljoen euro. Payne nam het toen als enige vrouw op tegen 23 mannen.



De Melbourne Cup wordt in Australië omschreven als "de wedstrijd die het land stopt". Om 15 uur zit iedereen 'down under' voor de buis om het evenement te volgen. Traditioneel worden er ook massaal weddenschappen geplaatst. In de staat Victoria geldt de dag van de wedstrijd zelfs als een vakantiedag.