Castors Braine treedt aan in EuroLeague Women, Namen in EuroCup

28/06/17 - 11u17 Bron: Belga

Antonia Delaere van Castors Braine. © belga.

Castors Braine verdedigt komend basketseizoen de Belgische kleuren in de EuroLeague voor vrouwen. Namen doet hetzelfde in de EuroCup.

Achttien ploegen zijn ingeschreven voor de EuroLeague 2017-2018, zo maakte de FIBA vandaag bekend. Veertien onder hen, waarbij Castors, zijn rechtstreeks geplaatst voor de poulefase, die op 11 oktober start.



Op 4 juli kent Castors zijn tegenstanders. Onder meer het Turkse Yakin Dogü, de ploeg van Ann Wauters en Kim Mestdagh, is een potentiële opponent.



Voor de EuroCup zijn veertig ploegen ingeschreven met Namen als enige Belgische vertegenwoordiger. Ook die loting vindt op 4 juli plaats. Diezelfde dag zal in München eveneens geloot worden voor de kwalificaties van het EK 2019. De Belgian Cats veroverden afgelopen weekend brons op het EK in Praag.