Basketinternational Sam Van Rossom verlaat Valencia

Belgian Lion Sam Van Rossom zal komend seizoen niet langer het shirt van Valencia dragen. De 31-jarige basketspeler is einde contract bij de Spaanse kampioen en nam vandaag in een bericht op Instagram afscheid van de club.

"Het zijn vier wonderlijke jaren geweest, zowel voor mezelf als voor mijn familie. Ik ben verliefd geworden op deze stad, heb er vrienden gemaakt. Valencia en zijn mensen zitten voor altijd in mijn hart!"



Valencia werd onlangs voor het eerst Spaans kampioen maar dat gebeurde zonder Van Rossom. De point guard sukkelt immers een blessure aan de linkerknie en is daardoor ook twijfelachtig voor het EK in Turkije in september.