Koekelkoren en Van Walle grijpen naast hoofdtabel World Tour beachvolley

SW

27/06/17 - 18u28 Bron: Belga

© getty.

Dries Koekelkoren en Tom van Walle zijn er vandaag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de hoofdtabel van het World Tour beachvolleytoernooi in het Kroatische Porec.

De Belgische kampioenen verloren in de tweede en laatste kwalificatieronde met 22-20 en 23-21 van de Duitsers Lorenz Schümann en Julius Thole.



Zondag pakten Koekelkoren en Van Walle nog de eindzege in het Baden Masters. Op dat Oostenrijkse toernooi stonden ze in de halve finales tegenover Schümann en Thole. Onze landgenoten haalden het toen wel. Het werd 21-15 en 21-18.