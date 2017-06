Succescoach Crevecoeur verlaat Brussels voor Pau-Lacq-Orthez

XC

De 46-jarige trainer Serge Crevecoeur ruilt vicekampioen Brussels voor de Franse basketbaleersteklasser Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez. Hij tekende een contract voor twee jaar, zo maakte de Franse club bekend.

Crevecoeur stond sinds 2008 aan het hoofd van Brussels, dat toen nog in de derde klasse actief was onder de naam Excelsior Brussel. In 2013 promoveerden Crevecoeur en Brussels naar de eerste divisie en in 2016 namen ze voor het eerst deel aan de play-offs.



Afgelopen seizoen debuteerde Brussels in Europa en werden ze uitgeschakeld in de groepsfase van de FIBA Europe Cup. Bovendien speelden ze onder Crevecoeur voor het eerst in hun geschiedenis de finale van het Belgisch kampioenschap, die ze met 3-1 verloren van Oostende. In april van dit jaar werd Crevecoeur assistent van bondscoach Eddy Casteels bij het nationale basketbalteam de Belgian Lions.



Pau-Lacq-Orthez eindigde afgelopen seizoen op de vijfde plek in de Franse competitie en werd in de kwartfinales van de play-offs uitgeschakeld. In de achtste finales van de FIBA Europe Cup verloren ze van Oostende.

