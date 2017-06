Ethische commissie Vlaamse Judofederatie direct onder vuur: "Niet meer dan een schaamlapje"

Bewerkt door: ib

27/06/17 - Bron: Belga

Een judotoernooi in Parijs.

De Vlaamse Judofederatie heeft een ethische commissie opgericht die nieuwe klachten over seksueel overschrijdend gedrag moet behandelen. De commissie is na een startvergadering vorige week sinds gisteren actief. Dat schrijft De Standaard vandaag.

"Een van de verwijten die we kregen, was dat we niet bereikbaar waren, dat judoka's bang waren om met hun verhaal naar ons te komen", zegt VJF-voorzitter Kristof Van de Putte. "Deze commissie zal, volledig onafhankelijk, naar de verhalen van slachtoffers luisteren, informatie geven en - indien nodig - een actieplan opstellen om een klacht neer te leggen bij het gerecht."



Daarnaast vormt ze een adviesorgaan dat zowel aan de VJF zelf, als rechtstreeks aan clubs advies zal geven over hoe het best omgegaan wordt met "problemen rond ethisch sporten".



Drie permanente leden

De commissie bestaat uit drie permanente leden die door de raad van bestuur van de VJF aangeduid werden voor een periode van vier jaar. Zij mogen niets met judo te maken hebben. Bart Meganck, magistraat met veel ervaring in zedenzaken, is de voorzitter. Naast hem zetelen sportpsychologe Caroline Jannes en Evert Zinzen, oprichter van het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag aan de Vrije Universiteit Brussel.



"Schaamlapje"

Volgens bronnen die nauw bij de oprichting betrokken waren, is de commissie echter "niet meer dan een schaamlapje". "De federatie heeft gewoon een extra orgaan gecreëerd voor de toekomst. Op die manier steekt ze het verleden in een doofpot", klinkt het.