Van Tichelt stapt eindelijk weer op de tatami: "De zin om weer te kampen is groot"

Judoka Dirk Van Tichelt maakt zaterdag zijn wederoptreden op de Grand Prix van Hohhot in China. Het wordt zijn eerste wedstrijd van het jaar en dus kijkt hij er met heel veel zin naar uit. Het wordt ook zijn enige toernooi in de voorbereiding op het wereldkampioenschap, dat van 28 augustus tot 3 september in Boedapest plaatsvindt.

De geboorte van zijn eerste zoontje was de aanleiding voor heel wat slapeloze nachten voor Van Tichelt (-73 kg). De bronzenmedaillewinnaar van Rio kon op die manier onvoldoende rusten na de trainingen en moest zijn wederoptreden een aantal keer uitstellen.



"Maar nu voel ik mij er klaar voor", verklaarde de 'Beer van Brecht' een dag vóór zijn vertrek naar China. "In Kroatië heb ik nog een laatste olympische stage afgewerkt en daar heb ik geleerd dat ik er helemaal klaar voor ben. De zin om opnieuw te kampen is er alleen maar groter geworden."



De Grand Prix van Hohhot wordt meteen de laatste wedstrijd voor het WK in Boedapest. "Ik wordt er niet jonger op en dat betekent dat ik minder snel recupereer van een toernooi", beseft de 33-jarige Van Tichelt. "Daarom opteer ik ervoor om na China in één lijn het WK te gaan voorbereiden. Ook omdat aan iedere wedstrijd toch een periode van rust voorafgaat en dat verstoort een ideale voorbereiding."



Het olympisch brons van Rio zorgde ervoor dat Van Tichelt (IJF-35) zich niet meer moest kwalificeren voor het WK. "Dat lijkt mij de logica zelve. Uiteraard hoop ik in Hohhot te kunnen bewijzen dat ik al grotendeels klaar ben voor het WK. Ik verwacht enkele aanpassingsproblemen aan de nieuwe reglementering, maar het is niet de eerste keer dat ik mij moet aanpassen aan nieuwe regels."





