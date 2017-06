Thomas Detry klimt 81 plaatsen en wordt derde Belg in top 150 wereldranking golf

Door: redactie

26/06/17 - 17u38 Bron: Belga

Thomas Detry is dankzij zijn tweede plaats in het International Open golftoernooi op de wereldranglijst van de 231e naar de 160e plaats opgeklommen. Dat is voor de 24-jarige Brusselaar de hoogste notering in zijn nog prille profloopbaan.