Limburg United haalt center Khaliq Spicer, ook Bergen versterkt rangen

Door: redactie

26/06/17 - 13u05

Khaliq Spicer. © kos.

Limburg United heeft de transfer van de Amerikaanse center Khaliq Spicer afgerond, zo maakte de basketbaleersteklasser vandaag bekend.

De 23-jarige Spicer staat bekend om zijn defensieve kwaliteiten, goede timing en overzicht. Hij speelde van 2013 tot 2016 voor Kent State in de eerste divisie van de NCAA (National Collegiate Athletic Association), alvorens naar het Sloveense Tajfun te verhuizen. Hij is genomineerd voor 'Mid-American Conference Defensive Player of the Year' en daarnaast geselecteerd voor het 'All-Defensive team'. Spicer is de zesde aanwinst die de Limburgers vastleggen voor twee jaar. De voorbije maanden haalden ze al Jonas Delalieux, Matt Bingaya, Jordan Heath, Tate Unruh en Zach Monaghan. Afgelopen seizoen eindigde Limburg United op de zesde plek in de competitie. In de kwartfinale van de play-offs was verliezend finalist Brussels te sterk in drie wedstrijden.

Bergen haalt nummer vier Matt Tiby

Ook Bergen heeft zijn rangen versterkt. Bergen legde de 25-jarige Amerikaan Matt Tiby voor een seizoen vast, zo maakte de eersteklasser vandaag bekend.



Tussen 2011 en 2012 speelde Tiby voor Kirkwood CC in de Junior College Men's Basketball (JUCO). In 2013 ruilde hij Kirkwood voor de Wisconsin-Milwaukee Panthers in de National Collegiate Athletic Association (NCAA). In de zomer van 2016 trainde hij mee met de Milwaukee Bucks en Utah Jazz uit de NBA, alvorens te tekenen bij Atomeromu SE Paks in de Hongaarse eerste divisie. Daar kwam hij 32 keer in actie. Per wedstrijd scoorde de power-forward gemiddeld 15.6 punten, pakte hij 8.8 rebounds en gaf hij 1.4 assists.



Bergen eindigde afgelopen seizoen zevende in de competitie. In de kwartfinale van de play-offs verloor het in twee wedstrijden van de Antwerp Giants.