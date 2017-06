MMA'er kleedt zich uit en gebruikt lepe trucs om onder gewicht te blijven, maar verlaat weging met rode kaken

TL

In april bezorgde MMA-vechter Daniel Cormier de organisatie van het UFC 210-event in New York rode kaken. De Amerikaan verloor door een niet al te koosjere truc in minder dan twee minuten meer dan één kilogram en Cormier bleef zo onder zijn gewicht. Een pijnlijke affaire voor de organisatoren, maar ze hebben toen duidelijk wel een lesje geleerd.



Afgelopen weekend probeerde ook Sergio da Silva op lepe wijze door de weging voor zijn Bellator 18-kamp tegen Matt Rizzo te geraken. De Silva kleedde zich eerst helemaal uit, maar toen ook dat niet volstond, had hij nog enkele trucs achter de hand.



Geen straf

De 31-jarige Amerikaan moest onder de 59 kilogram blijven, maar dat lukte niet. Eerst probeerde hij daarom om een voet naast te weegschaal te zetten, maar dat hadden de commissarissen al snel door. Daarna bleef hij eerst wat heen en weer schuifelen en 'The Savage' nam ook plaats op de buitenkanten van de weegschaal.



De organisatoren waren echter streng en na twee minuten kon het officiële gewicht van Da Silva eindelijk genoteerd worden. Dat gewicht was ruim 62 kilogram, en dus bleef de Amerikaan zo alsnog met rode kaken achter. Da Silva kreeg wel geen straf en het gevecht ging na overleg gewoon door, omdat -59 kilogram geen officiële gewichtsklasse is (wel een zogenaamd 'catch weight', red.). Bovendien zat ook Rizzo, die de kamp uiteindelijk won, licht boven het gewicht.