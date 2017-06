"Ik vrees dat Floyd Conor zó gaat frustreren, dat die gekke dingen zal beginnen te doen"

YP

26/06/17 Bron: Submission Radio

Het supergevecht tussen Conor McGregor en Floyd Mayweather is pas voor 26 augustus, maar dag op dag twee maand ervoor laten de twee de spierballen al stevig rollen. Dat kon u hier en hier al lezen, vandaag is het de beurt aan Nate Jones, de assistent-trainer van Floyd Mayweather. Die vreest dat als McGregor op z'n donder krijgt, hij gaat uitpakken met een trap of een nekklem.



"Ik zie het gevecht ergens wel eindigen met Floyd die Conor alle hoeken van de ring laat zien. Ik ben echter wel bezorgd over het feit dat Conor zo gefrustreerd zal raken dat hij gekke dingen begint te doen. Dat is zowat het enige waarover ik me zorgen maak", klinkt het bij Jones.



"Mijn voorspelling is dat Floyd Conor ofwel frustreert en in de latere rondes afmaakt, of dat hij hem alle hoeken van de ring laat zien waarop Conor iets geks gaat doen en het gevecht gaat verliezen."