MMA-vechter weigert ondanks wurggreep af te kloppen, kamp wordt toch stilgelegd door ref (tot woede van verliezer)

Ophef vannacht op het UFC Fight Night 112 in Oklahoma City, waar Kevin Lee het opnam tegen rivaal Mike Chiesa. Lee vierde zijn eerste triomf tegen een opponent uit de top-10, maar het was de manier waarop die de aandacht trok. Het gevecht werd al in de eerste ronde stilgelegd, toen 'The Motown' Chiesa met een 'rear-naked choke' in zijn greep had. Die laatste klopte echter niet af en liet dan ook onmiddellijk zijn ongenoegen blijken tegenover ref Mario Yamasaki.



Triomfator Lee reageerde na afloop het volgende: "Meestal ga ik verder tot de tegenstander het bewustzijn verliest. Ik stopte ditmaal gewoon omdat de ref het me vroeg." "Kevin, ik zie je in december in Detroit voor een herkansing", liet Chiesa dan weer optekenen.