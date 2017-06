Golf op haar allerbest: topper moet publiek tot kalmte aanmanen na subliem bunkershot

© rv.

video De Amerikaan Jordan Spieth heeft het Travelers Championship golftoernooi (PGA/6.800.000 dollar) gewonnen. Op de River Highlands-golfbaan in Cromwell haalde hij het van zijn landgenoot Daniel Berger met een fantastische birdie op de eerste extra hole.

Jordan Spieth met de Travelers-trofee in Connecticut. © afp.

Spieth, die eerder dit seizoen ook al de AT&T Pebble Beach Pro-Am won, stond na een openingsronde van 63 slagen meteen aan de leiding. Na ronden van 69 en 66 slagen telde hij voor de aanvang van de laatste 18 holes één slag voorsprong op de concurrentie. Spieth, de 2015 Masters- en US Open-winnaar, lukte meteen twee birdies waarmee hij vlot op de overwinning leek af te stevenen. De motor sputterde echter en na drie bogeys zag hij zijn landgenoot Daniel Berger de kloof dichten.



De 24-jarige Berger putte op de laatste vijf holes drie birdies weg waarmee hij langszij kwam. Beide spelers telden na de 72 reguliere holes 268 slagen, twaalf onder par, waardoor er een play-off voor uitsluitsel moest zorgen. Op de eerste extra hole verzeilde de bal van Spieth in een diepe bunker, waardoor zijn kansen op de zege aanzienlijk verminderden. De 23-jarige uit Dallas sloeg echter een subliem bunkershot waarbij de bal in de cup verdween. Spieth en het uitzinnige publiek gingen volledig uit de bol, de tienvoudige PGA-winnaar moest het publiek tot kalmte aanmanen. Berger miste even later zijn birdie putt.