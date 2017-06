Spaanse vrouwen voor derde keer Europees kampioen

YP

EK basket Spanje heeft zich vandaag in het Tsjechische Praag voor de derde keer in de geschiedenis tot Europees kampioen in het vrouwenbasketbal gekroond. In de finale namen de Spaanse vrouwen met 71-55 (rust: 39-30) de maat van Frankrijk. Ook in 1993 en 2013 gingen de Spanjaarden met het goud aan de haal.