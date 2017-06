Detry grijpt nipt naast titel op BMW International Open golf

YP

Thomas Detry is vandaag knap tweede geworden op het BMW International Open golftoernooi (EPGA/2.000.000 euro), dat werd betwist op de München Eichenreid-golfbaan in het Duitse Moosininning.

Detry nam vandaag een sublieme start. Zo putte hij op de holes twee, vier, vijf en zes birdies weg van pakweg vier meter. Op de negende hole miste hij een eagle putt, maar met een birdie rondde hij de eerste negen holes af in vijf onder par waarmee hij de leiding nam en twee slagen voorsprong telde op de concurrentie.



Op de tiende hole zag de 24-jarige Brusselaar echter zijn par putt uit de cup draaien met als gevolg een bogey. Op de elfde hole, een par-5, miste Detry zijn tweede slag waarbij de bal in het water verdween. Op de veertiende hole sloeg Detry, die nog maar twaalf maanden profspeler is, bij zijn tweede slag de bal op 50 centimeter van de cup, wat goed was voor een birdie. Ook op de vijftiende hole draaide de bal nogmaals uit de cup. Op de zestiende hole putte Detry een birdie weg van pakweg zes meter, waarna hij op de zeventiende hole par noteerde. Op de achttiende hole zag Detry bij zijn tweede slag de bal naast de green in een viptent verdwijnen, waarna hij zijn derde slag vanuit de dropzone moest spelen. De bal rolde echter zes meter voorbij de cup. Hij miste zijn birdieputt en eindigde met een score van zestien onder par.



In de eindstand telt hij één slag meer dan de Argentijn Andres Romero, die een foutloze ronde lukte in 65 slagen, zeven onder par. Voor de 36-jarige uit Tucumán is het zijn tweede zege op de European Tour nadat hij in 2007 het Players Championship of Europe won. Detry moet de tweede plaats delen met de Spanjaard Sergio Garcia, de regerende Masters-kampioen, en de Engelsman Richard Bland. Voor de talentvolle Brusselaar is het zijn beste resultaat ooit op het European Tour-circuit. Eerder dit seizoen behaalde hij een derde plaats op het Afred Dunhill Championship.



Nicolas Colsaerts moest na een laatste ronde van 72 slagen nog tien plaatsen inleveren. Met zijn totaalscore van 281 slagen, zeven onder par, eindigde de 34-jarige Brusselaar op een gedeelde 26e plaats.



Eindstand BMW International Open, Moosinning:



1. Andres Romero (Arg) 271=67-71-68-65 -17



2. Thomas Detry (Bel) 272=65-71-70-66



. Sergio Garcia (Spa) 272=66-70-67-69



. Richard Bland (Eng) 272=67-69-67-69



5. Rikard Karlberg (Zwe) 274=67-69-72-66



6. Tommy Fleetwood (Eng) 275=67-71-70-67



. Renato Paratore (Ita) 275=70-70-67-68



8. Nacho Elvira (Spa) 276=72-70-68-66



. Hennie Otto (ZAf) 276=68-69-70-69



10. David Lipsky (VSt) 277=71-69-67-70



. Henrik Stenson (Zwe) 277=67-69-72-69



...



26. Nicolas Colsaerts (Bel) 281=71-71-67-72