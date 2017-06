Van der Poel valt net naast het podium in WK mountainbike marathon

DM

Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd zijn ambities kracht bij te zetten op het WK marathon voor mountainbikers. De Nederlander, die verstek gaf voor het Nederlands kampioenschap op de weg, eindigde toch knap vierde. De titel in het Duitse Singen was voor de Oostenrijker Alban Lakata.