Artuur Peters pakt tweede zilveren plak op EK kajak, zus Hermien wint goud

25/06/17 - 13u10 Bron: Belga

Artuur Peters heeft op het EK kajak voor beloften (U23) in het Servische Belgrado zilver behaald in de K1 500 meter. Zaterdag was hij ook al goed voor een tweede plaats in de K1 1.000 meter.