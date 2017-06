Straks feta bij het avondmaal? De Cats moeten op weg naar brons voorbij deze Griekse dames

Dries Mombert

25/06/17 - 13u32

© afp.

Wat is het al een prachtig EK geweest voor de Belgian Cats. In de strijd om de derde plaats wacht Griekenland onze basketbaldames vanavond omstreeks 18u op. Kunnen de Cats tegen de Griekse 'veteranen' een bronzen medaille in de wacht slepen? De tegenstand oogt haalbaar.

Maltsi is het speerpunt bij de Grieken. © afp. Kaltsidou plukt vooral de verdedigende reboudn. © afp. Spanou is aanvallend flexibel. © afp.

EVANTHIA MALTSI: 38-jarige shooting guard (1,79m)

Hét speerpunt bij de Grieken. Verdedigend en aanvallend sterk. Gemiddeld goed voor 16,7 punten en 6,7 rebounds per wedstrijd. Was op het EK in 2009 nog MVP. Viert straks haar afscheid.



AFRODITI KOSMA: 34-jarige power forward (1,86m)

Al aan haar vijfde EK-eindronde toe. In het dagelijks leven actief als lid van de Griekse kustwacht. Verdedigend sterk zonder tierlantijntjes, scoorde evenwel nog geen punt in Tsjechië.



ANNA NIKI STAMOLAMPROU: 21-jarige point guard (1,70m)

Wereldreiziger. Probeert door te breken in de Verenigde Staten. Krijgt voorlopig weinig speelpinuten op het EK.



ANNA SPYRIDOPOULOU: 28-jarige small forward (1,84m)

Multitalent. Niet vies van een potje voetbal, tennis of volleybal. Verdedigend bij de beteren, maar moet zich vooral tevreden stellen met een invallersrol.



STYLIANI KALTSIDOU: 34-jarige small forward (1,88m)

Actief bij Olympiakos en bij de Grieken de grote sterkhouder naast Maltsi. Plukt veelal de verdedigende rebound. Tekent gemiddeld voor 15 punten per wedstrijd in Tsjechië. Heeft een hond met de naam 'Kobe'.



LOLYTA LYMURA: 32-jarige point guard (1,80m)

Back up voor Nikolopoulou. Staat garant voor pittige invalbeurten, maar niet al te bedreven in het shot op de driepunter. Als enige uit de selectie actief voor PAOK Thessaloniki.



ANGELIKI NIKOLOPOULOU: 26-jarige point guard (1,74m)

Begonnen als wisselspeelster, maar snel gepromoveerd. Is zoals de meerderheid van de Griekse dames actief bij Olympiacos. Verdeelt het spel en laat na Maltsi de meeste assists optekenen.



MARIELLA FASOULA: 19-jarige center (1,92m)

Nog piepjong, maar al aan haar tweede EK toe. Probeer het in de Verenigde Staten te maken aan het Boston College. Moet op termijn Maltsi kunnen opvolgen.



IAKATARINA SOTIROU: 33-jarige power forward (1,84m)

Nog een gevestigde waarde. Sterk in de verdediging en actief bij het Italiaanse Battipaglia. Durft haar teamgenotes al eens trakteren op zelfgemaakte sushi.



EVDOKIA STAMATI: 32-jarige shooting guard (1,78m)

Veelal reserve bij de Grieken en speelt bijgevolg weinig op dit EK. Bij haar club Olympiakos wel één van de hoekstenen. Kan uitpakken met een driepunter.



ELANNA CHRISTINAKI: 20-jarige small forward (1,84m)

Probeert ook de Amerikaanse weg te bewandelen bij de Universiteit van Maryland. Pianiste in haar vrije tijd. Zoekt nog haar weg naar de Griekse top.



ARTEMIS SPANOU: 24-jarige power forward (1,86m)

Speelde nooit in Griekenland en verdient nu haar sporen voor het Spaanse Girona. Samen met Maltsi en Kaltsidou een van de gangmakers bij de Grieken. Aanvallend heel flexibel.