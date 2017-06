België staat halfweg EK atletiek voor landenteams op de achtste plaats

DM

24/06/17

© epa.

België staat na de eerste finaledag van de First League atletiek, de tweede divisie voor landenteams, op de achtste plaats. Peter Callahan zorgde in het Finse Vaasa voor de beste Belgische prestatie met winst op de 1.500 meter.

Zwitserland (175 punten) staat aan kop, voor Turkije (172), Zweden (162) en Finland (161). Noorwegen (158) zit nog net in de top vijf, en houdt Portugal (156,5) en Ierland (129) achter zich. Na België sluiten Roemenië (117), Estland (97,5), Bulgarije (92,5) en Denemarken (80,5) de rangen. Zondag staat de tweede en laatste finaledag op de agenda.



Callahan won de 1.500 meter in 3:59.09 en schonk ons land zo twaalf punten. Dylan Borlée eindigde op de 400 meter op de derde stek, terwijl Philip Milanov in het kogelstoten zesde werd. Jean-Pierre Weerts (14:09.31) moest op de 5.000 meter tevreden zijn met plaats zes, net als Cedric Nolf (7m53) in het verspringen. Dylan Owusu (52.27) finishte als zevende op de 400 meter horden, een plaats die ook voor Kobe Vleminckx (11.02) op de 100 meter was weggelegd. De 4x100 meter estafetteploeg (Gaylord Cuba, Robin Vanderbemden, Camille Snyders en Dario De Borger) werd tiende in 41.10. In het hoogspringen strandde Bram Ghuys (2m10) op positie elf en in het hamerslingeren Remi Malengreaux (55m36) op de twaalfde stek.



Bij de vrouwen eindigden Hanne Claus, Camille Laus, Imke Vervaet en Manon Depuydt met de 4x100 meter estafetteploeg op de derde plaats (45.15). Op de 400 meter horden liep Axelle Dauwens (57.00) als vierde over de streep, net als Margo Van Puyvelde (53.68) op de 400 meter. Lisa Rooms (9:22.03), op de 3.000 meter, en Elien De Vocht (4m00), in het polsstokspringen, finishten als zesde. In het hamerslingeren strandde Vanessa Sterckendries (60m84) op stek acht, terwijl Kato Van den Brulle (47m86) negende werd in het speerwerpen. Een elfde plaats was weggelegd voor Sietske Lenchant (12m20) in het hink-stap-springen, net als voor Elke Godden (11:06.68) op de 3.000 meter steeple. Riet Vanfleteren (2:12.18) tot slot kwam op de 800 meter als twaalfde over de meet.