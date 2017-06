Het schip strandt in de halve finale: Cats delven het onderspit tegen Spanje, maar mogen nog hopen op brons

Dries Mombert

24/06/17 - 19u33

© belga.

De Belgian Cats zijn er niet in geslaagd om hun halve finale op het EK basketbal te winnen. Ann Wauters en co moesten hun meerdere erkennen in toernooifavoriet Spanje en kregen een 68-52-score over zich heen. Onze basketbaldames strijden morgen wel nog om een bronzen plak.

Met tegenstander Spanje stonden de Belgian Cats voor een loodzware opdracht in hun halve finale. De Spanjaarden gelden als de te kloppen ploeg op dit EK en beschikken met Alba Torrens en Sancho Lyttle over twee absolute wereldtoppers.



Lang aarzelden de toernooifavorieten niet om hun status kracht bij te zetten, enkele seconden na de opworp hing de bal al in de korf. De Cats hielden in een stevige openingsfase even gelijke tred met hun tegenstanders, maar onze basketbaldames leken daarna vooral onder de indruk van het betere Spaanse spel. De aanvallende misverstandjes volgden elkaar in sneltempo op, met een logische 20-11-stand na het eerste kwart tot gevolg.



Vanaf het tweede bedrijf moesten de Cats duidelijk de wet van de sterskte ondergaan. Spanje heerste via een ronduit indrukwekkende Alba Torrens (20 punten, 10 rebounds), terwijl Emma Meesseman maar niet uit de verf kwam bij de Cats. Het kanon van onze 'leading lady' zweeg tot aan de rust zelfs helemaal. Spanje kon bij het intrekken van de kleedkamer al een nakende finale ruiken: 36-21. Lees ook Onze vrouw in Praag: Cats staan klaar voor halve finale tegen Spanje

Letland klopt Italië en mag naar WK basket voor vrouwen

Belgian Cats peuzelen Italië op in kwartfinales en plaatsen zich voor historische WK-deelname © belga.