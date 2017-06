Belgian Cats delven het onderspit tegen Spanje, straks wacht Griekenland in strijd om brons

Valerie Hardie in Praag

24/06/17 - 19u33

© belga.

De mission impossible van de Belgian Cats in de halve finale van het EK bleek inderdaad een onmogelijke opgave. Spanje was een klasse te sterk voor de Belgen: 68-52. Toch zit een medaille er nog in, want straks om 18u nemen de dames het in de 'kleine' finale voor het brons op tegen Griekenland, dat zijn halve finale van Frankrijk verloor met 55-77.

"Al bij het eerste contact voelde ik het: uh-oh. Die gaan ons geen centimeter ruimte geven," zei Ann Wauters daarnet na de nederlaag tegen Spanje. Vijf minuten konden de Belgian Cats stand houden maar daarna was het over and out. Het game plan van de Spaanse bondscoach Lucas Mondelo was duidelijk: Emma Meesseman, topscoorster bij de Belgen op dit EK, en Wauters helemaal uit het spel houden. Hoe ze dat deden? Door heel veel druk te zetten op spelverdeelster Julie Vanloo en op guards Antonia Delaere en Kim Mestdagh. Ze kregen de bal slechts moeizaam - of niet - bij de twee posts en leden veel balverlies: de Belgian Cats noteerden 23 turnovers, de Spanjaarden sloten af met 17 steals. "We zijn met te veel respect aan de match begonnen, we waren geïntimideerd" constateerde Meesseman, die na twintig minuten niet één punt kon scoren. Deels de verdienste van de sterke Sancho Lyttle die Meesseman bewaakte. Ook Wauters had het niet makkelijk met de rauwe kracht van Laura Nicholls. En als de twee sterspeelsters van de Belgen er niet staan, dan wordt die mission impossible nóg zoveel moeilijker. "We kúnnen winnen van Spanje, als we niet zo soft en overhaast spelen," zei Meesseman nog. "Spanje is wel een wereldploeg maar wij misten onze shots." Lees ook Onze vrouw in Praag: Cats staan klaar voor halve finale tegen Spanje

Klopt: België werkte af aan slechts 40,4 procent (21 op 52 shots binnen), aan de rust was dat zelfs maar 33,3 procent (9 op 27). Maar het grote verschil zat 'm vooral in de breedte van de kern. Als Palau, de eerste spelmaker van Spanje, na drie minuten al met twee fouten naar de kant moest, dan nam Silvia Dominguez gewoon haar plek in, zonder al te veel kwaliteitsverlies. Die luxe heeft bondscoach Philip Mestdagh niet: "Spanje roteerde met zes speelsters die allemaal hun mannetje staan in de Euroleague - dat zegt genoeg over hun sterkte."



Als ééntje even niet tot scoren kwam, dan nam een ander wel die taak op zich. Wauters: "Je moet eerlijk en realistisch zijn: Spanje was gewoon te sterk. We waren wel klaar om tegen hen te spelen, maar zij verdedigden zó goed en wij vonden geen oplossingen. Spanje staat al tien jaar aan de top, bij ons zijn tien van de twaalf speelsters pas aan hun eerste EK toe. We kregen de bal nooit waar we hem wilden."



Van 36-21 aan de rust ging het naar 52-33 in het derde kwart. Philip Mestdagh zag in dat het kalf verdronken was en besliste zijn titularissen wat te laten rusten voor de strijd om het brons morgen. Ann Wauters, Emma Meesseman en Kim Mestdagh zaten het vierde kwart op de bank en zo kregen youngsters de kans om nog wat minuten te maken op het EK, onder wie de eerste voor de center Serena-Lynn Geldof. En die deden dat naar behoren zodat de kloof toch niet te groot werd en België nog met een 'goed' gevoel de Prague Arena kon verlaten. "Als je de stand ziet, dan is het normaal dat de coach ons laat rusten," besloot Wauters. "We speelden tenslotte al veel minuten en morgen staat er een belangrijke match op het programma. We moeten dit nu snel vergeten, ons concentreren op morgen en vol voor dat brons gaan. Ik denk niet dat er veel mentaal oplapwerk nodig zal zijn. Vandaag was Spanje gewoon sterker en beter en we hadden nooit het gevoel dat ze te pakken waren."