Onze vrouw in Praag: Cats staan klaar voor halve finale tegen Spanje

Valerie Hardie

24/06/17 - 17u47

© belga.

De Belgian Cats staan op het parket in de Prague Arena voor hun historische halve finale tegen Spanje om 18u. De Belgen beginnen dadelijk als uitgesproken underdog tegen de vice-olympische vice-wereldkampioen. De Cats wonnen nog op het EK nog geen enkele van hun vijf ontmoetingen met Spanje, maar ze stonden ook nog nooit in een halve finale.

Hun beste prestatie ooit - tot nu dan - was hun zesde plek op het EK van 2003. Ann Wauters was er toen op haar 22ste voor het eerst bij, nu is ze op haar 36ste aan haar derde, laatste en mooiste EK uit haar carrière bezig. Maar niet getreurd: als het lichaam nog mee wil, zal de 1m95 grote center ook meegaan naar het WK van 2018, waar ze in Praag een ticket voor bemachtigden.



Heel anders is het voor de Spanjaarden: die hebben een abonnement op EK's, met hun Europese titels in 2003 en 2013 als uitschieters. In Praag leed Spanje wel een nederlaag in de poulefase tegen Tsjechië - ongenaakbaar zijn ze dus ook niet - terwijl België tot dusver een foutloos parcours reed. Leggen de Belgian Cats straks ook Spanje over de knie of slikken ze hun eerste nederlaag? De inzet is een plek in de finale en dus een garantie op een medaille. Wie verliest, strijdt morgen om het brons.