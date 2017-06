WK-voorbereiding op tienkamp begint aarzelend, Van der Plaetsen staakt strijd met pijnlijke hamstring

DM

Thomas Van der Plaetsen nam dit weekend in het Duitse Ratingen aan zijn eerste tienkamp van het seizoen deel. Een succes werd het niet voor de regerende Europees kampioen. Van der Plaetsen spartelde zich maar moeizaam doorheen de verschillende onderdelen en moest voor aanvang van de vijfde discipline, de 400 meter, met een pijnlijke hamstring de strijd staken.

Van der Plaetsen eindigde vorige zomer op de achtste plaats op de Olympische Spelen in Rio, maar moest door een knieblessure een streep trekken door zijn winterseizoen. De 26-jarige Belg is ondertussen hersteld en beschouwde de tienkamp in Ratingen als test voor het WK in Londen (4-13 augustus). Maar zijn comeback in Ratingen liep niet van een leien dakje.



Van der Plaetsen begon de dag met een tijd van 11.35 (784 punten) op de 100 meter, en bleef zo gevoelig onder zijn persoonlijk record (11.04). Ook nadien in het verspringen kon de tienkamper zijn beste prestatie (7m80) niet herhalen. Van der Plaetsen strandde op 7m24 (871 punten). In het kogelstoten bleef onze landgenoot steken op drie gemiste pogingen, waardoor hij geen punten pakte. En ook in het hoogspringen kwam hij niet verder dan 1m95 (758 punten), terwijl zijn 'personal best' op 2m17 ligt.



Voor het laatste onderdeel van zaterdag, de 400 meter, liet Van der Plaetsen verstek gaan. "Mijn hamstring is na het hoogspringen nog te gespannen om de 400 meter te lopen", twitterde de Belg. "De opeenvolging van inspanningen vergt momenteel nog altijd te veel voor mijn lichaam."



Het persoonlijke record van Van der Plaetsen op de tienkamp bedraagt 8.332 punten. Dankzij zijn sterke resultaten van vorig jaar is hij rechtstreeks geplaatst voor het WK in Londen.



Yoika De Pauw, die in Ratingen deelneemt aan de zevenkamp, staat na vier onderdelen met 3.224 punten op de elfde plaats. Onze landgenote liep de 100 meter horden in 14.78, goed voor 871 punten. Vervolgens sprokkelde ze 842 punten in het hoogspringen (1m69), 769 punten in het kogelstoten (13m62) en 742 punten op de 200 meter (26.64). De Pauw hoopt in Ratingen de limiet van 5.512 punten te halen waardoor ze verzekerd is van deelname aan het EK voor beloften in het Poolse Bydgoszcz (13-16 juli).