Servië en Letland organiseren EK basket voor vrouwen in 2019

Door: redactie

24/06/17 - 13u15

De internationale basketfederatie FIBA heeft de organisatie van het EK basket 2019 voor vrouwen toegewezen aan Servië en Letland. Rusland was na het afhaken van Israël de overige kandidaat.

Tijdens het EK zal worden gespeeld in het Letse Riga en de Servische steden Nis, Zrenjanin en Belgrado. In de hoofdstad van Servië wordt de eindfase afgewerkt.



Op 4 juli wordt in München geloot voor de kwalificaties van dit 37e EK. De voorrondes worden gespeeld in drie periodes (november '17, februari en november '18). Er zullen ook tickets voor de Spelen van 2020 in Tokio te verdienen zijn.



Alleen de twee organiserende landen zijn er zeker bij. Alle andere landen, waarbij de winnaar van het EK 2017, moeten kwalificaties afwerken.



Het nieuws werd bekendgemaakt in de marge van het EK in Praag, waar België zaterdagavond tegen Spanje om een finaleplaats strijdt.