Artuur Peters kroont zich bij beloften tot Europees vicekampioen kajak

24/06/17 - 13u13 Bron: Belga

Archieffoto. © photo news.

Artuur Peters heeft vandaag op het EK kajak voor beloften (U23) in het Servische Belgrado zilver behaald in de K1 1000 meter.

De regerende wereldkampioen U23 verkeert volgens techisch directeur topkajakken Bob Maesen wegens zijn eindejaarsexamens nog lang niet in topvorm. Toch verhinderde dat Peters niet om zich tot Europese vicekampioen te kronen. Peters nestelde zich van in de eerste meters op een tweede plaats en kwam halfweg pas als vierde door. In het derde kwart pakte de Oekraïner Oleh Kukharyk de leiding, Peters sloop mee in diens spoor en ging zo alsnog naar plek twee.



Uitslag A-finale K1 1000m:



1. Oleh Kukharyk (Oek) 3:31.824



2. Artuur Peters (BEL) 3:31.888



3. Vladislav Blintcov (Rus) 3:33.616



4. Adam Botek (Slk) 3:34.656



5. Antun Novakovic (Kro) 3:34.768



6. Jon Vold (Noo) 3:35.072



7. Thomas Lusty (GBr) 3:35.624



8. Jakub Zavrel (Tsj) 3:40.560



9. Nicolai Morcke (Den) 3:44.060