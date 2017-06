Letland klopt Italië en mag naar WK basket voor vrouwen

XC

24/06/17 - 15u20 Bron: Belga

Letland tegen de Belgian Cats. © belga.

Letland heeft in de klassementswedstrijden om plaatsen vijf tot en met acht op het EK vrouwenbasket een nipte 68-67-overwinning tegen Italië geboekt. De Letse vrouwen eindigen zo in de top zes en verzekeren zich van een ticket voor het WK van volgend jaar in Spanje.

Letland haalde het in extremis, Anete Steinberga (dertien punten, zeven rebounds en vier assists) was opnieuw van goudwaarde voor haar team. Volgend seizoen keert ze terug naar Castors Braine, eerder was ze daar al tussen 2013 en 2015 aan de slag.



Morgen treffen de Letten in de strijd om plaats vijf de winnaar van Turkije-Slovakije, op het EK van 2019 zijn ze er overigens ook zeker bij. Eerder vandaag maakte FIBA Europe immers bekend dat Letland samen met Servië het EK van 2019 mag organiseren.



Later op de dag komen ook de Belgian Cats nog in actie op het EK, zij kijken vanaf 18u grootmacht Spanje in de ogen in de halve finales. In de groepsfase hadden Ann Wauters en ploeggenotes nog met 62-58 de maat genomen van Letland.