Deze Spaanse furies moeten de Belgian Cats straks op de knieën krijgen

Valerie Hardie

24/06/17 - 13u02

In de halve finale van het EK basketbal nemen de Belgian Cats het straks om 18 uur op tegen vicewereld- en vice-olympisch kampioen Spanje. Een moeilijke opdracht, maar niet onmogelijk. Een overzicht van de twaalf Spaanse furies die Ann Wauters en co moeten bekampen.

Laia Palau. © epa. Anna Cruz. © epa. Alba Torrens. © afp. Laura Nicholls. © epa. Sancho Lyttle (rechts). © afp.

LAIA PALAU: 37-jarige point guard (1,79m)

Uitzonderlijke passeur, eerste speelster ooit die in de Euroleague de kaap van 1.000 assists haalde. Speelt een thuismatch: in 2015 leidde ze Praag naar winst in de Euroleague.



SILVIA DOMINGUEZ: 30-jarige point guard (1,66m)

Won de Euroleague al met drie verschillende clubs, geeft honderd procent intensiteit komende van de bank.



LETICIA ROMERO: 22-jarige point guard (1m73)

Jonge talentvolle speelster, maakte nog niet veel minuten op het EK, brengt snelheid in het spel.



ANNA CRUZ: 30-jarige shooting guard (1,76m)

Won net de Euroleague met het Russische Kursk, met bondscoach Lucas Mondelo als clubtrainer. Heeft een goed jumpshot en heeft een patent op 'buzzer beaters'. Topper die meestal van de bank komt.



MARTA XARGAY: 26-jarige shooting guard (1,81m)

Ploegmaat van Palau bij Praag. Won op haar 20ste al de Euroleague met Avenida. Redelijk groot, kan alles - driepunters, jumpsuits - en is een sterke verdediger.



LEONOR RODRIGUEZ: 25-jarige shooting guard (1,80m)

Draaide een goed jaar bij het Italiaanse Girona, maar is bij het nationale team veelal elfde man.



ALBA TORRENS: 28-jarige small forward (1,90m)

Key player en topscoorder (gemiddeld 17,3 punten) bij Spanje, slangenmens, scoort makkelijk uit transitie. Drievoudige winnaar van de Euroleague. Staat er altijd in de grote matchen met de nationale ploeg.



MARIA CONDE: 20-jarige small forward (1,86m)

Twaalfde speelster, mocht in slechts twee matchen invallen.



LAURA NICHOLLS: 28-jarige power forward (1,91m)

Ex-ploegmaat van Julie Vanloo bij Ragusa. Een 'role player' die goed haar job doet. Stevig, vooral defensief. Zal Wauters of Meesseman moeten afstoppen. Pakt veel rebounds maar neemt aanvallend zelf niet veel initiatief.



LAURA GIL: 25-jarige power forward (1,91m)

Harde werker, tot meer in staat dan wat ze op het EK al liet zien (1,8 punten gemiddeld). Nuttige speelster, goede rebounder.



BEATRIZ SANCHEZ: 27-jarige center (1,90m)

Speelde nog maar zes minuten op het EK.



SANCHO LYTTLE: 33-jarige center (1,93m)

Genaturaliseerde Amerikaanse, is ook 'key player', na Palau tweede beste scoorder bij Spanje, was MVP in Spaans team dat het EK won in 2013, sterke rebounder (gemiddeld 9), heeft neus voor steals, atletisch, ploegmaat van Meesseman bij Ekaterinburg.