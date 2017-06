Harrison scherpte snelste seizoenschrono 100m horden aan, Gatlin wint 100m

Door: redactie

De Amerikaanse Kendra Harrison heeft op de tweede dag van de Amerikaanse atletiekampioenschappen in Sacramento haar eigen beste wereldjaarprestatie op de 100 meter horden scherper gesteld. Ze liet 12.54 optekenen en was daarmee - ondanks een tegenwind van 1,2 meter per seconde - twee honderdsten sneller dan haar vorige beste seizoenschrono (12.56, gelopen op 29 april in Des Moines).