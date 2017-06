Terwijl Mayweather zich oppept met stoere monoloog, houdt McGregor er curieuze trainingstechniek op na

YP

23/06/17 - 13u01

© Kos.

video

Het lijkt erop dat de psychologische oorlogsvoering in de aanloop naar het supergevecht tussen Conor McGregor en Floyd Mayweather zo stilaan is losgebarst. Eerder deze week pakte McGregor uit met enkele foto's van de nieuwe muurschildering in zijn gymzaal, gisteren was het de beurt aan Mayweather. 'TMZ' kreeg toegang tot de bokshal waar hij zich voorbereidt op het fel gehypete kamp en het filmpje start met een ware monoloog van de Amerikaanse bokslegende die op zoek gaat naar zijn vijftigste zege in evenveel kampen. "Noem hem mij en ik versla hem", zo stak hij van wal in zijn rede. "Misschien levert het gevecht me een blauw oog of een bloedneus op. Misschien kan ik wel een keertje een slechte dag hebben in de gym, maar aan het eind van de dag word ik rijkelijk betaald en zal ik er gewoon staan als het ertoe doet", klonk zijn boodschap (vrij vertaald) nog. Lees ook Floyd Mayweather terug uit pensioen voor gevecht tegen Conor McGregor

"Wat McGregor doet, is bijna een zelfmoordpoging. Hij is te wild en heeft geen zelfbeheersing"

"Vuil Iers beest" McGregor verhit gemoederen voor supergevecht tegen Mayweather