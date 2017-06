Red Dragon Stijn D'Hulst gaat in Duitsland aan de slag

YP

23/06/17

© belga.

Stijn D'Hulst heeft een nieuwe club gevonden. De Belgische volleyinternational, wiens contract bij landskampioen Roeselare niet verlengd werd, ondertekende een éénjarig contract bij het Duitse SWD powervolleys Düren. Dat maakten de Duitsers vandaag bekend op de clubwebsite.

De 26-jarige spelverdeler stond sinds 2010 op de loonlijst van Roeselare en pakte vijf landstitels met de West-Vlamingen. Begin mei raakte bekend dat zijn contract na zeven seizoenen niet verlengd werd. Met Düren heeft Red Dragon D'Hulst nu een nieuwe werkgever gevonden.



"Düren is een gezonde en ambitieuze club, waar ik alleen maar positieve berichten over gehoord heb", aldus D'Hulst. "Enkele nieuwe ploegmaats ken ik al wel, want met de nationale ploeg hebben we nog tegen mekaar gespeeld."