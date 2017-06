België trekt met sterke jonge ploeg naar WK taekwondo in Zuid-Korea

Bewerkt door: Glenn Van Snick

23/06/17 - 10u39 Bron: Belga

Jaouad Achab op de Olympische Spelen in Rio. © photo news.

In het Zuid-Koreaanse Muju gaat morgen het wereldkampioenschap taekwondo van start. Jaouad Achab is er België's grootste kanshebber op een medaille en zelfs topfavoriet, maar ook acht andere landgenoten trekken met ambitie naar het WK.

Achab komt in de klasse -63kg pas op vrijdag 30 juni actie, maar maakt wel een aardige kans om op de laatste dag van het WK nog goud mee naar België te brengen. De 24-jarige Achab is de regerende wereldkampioen na zijn titel in 2015 in Rusland, en pakte in 2014 en 2016 ook Europees goud. Bovendien is hij in Zuid-Korea eerste reekshoofd. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Ecuadoriaan Leyner Carcelen (reekshoofd 65) of de Filipijn Joaquin Mendoza (reekshoofd 64). Op de Spelen in Rio was Achab 'pas' vijfde, maar de afgelopen maanden trainde hij vaker met wereldtoppers om zich op het WK niet meer te laten verrassen. "Ik heb een lange en zware voorbereiding achter de rug, en ik ben klaar om het beste van mezelf te geven. Het niveau op het WK wordt zwaar onderschat. Elk land mag maar één atleet afvaardigen, maar we zijn wel met 90. In Rio waren we met 16", aldus de titelverdediger op de website van de Belgische taekwondofederatie. "Het wordt zaak om geconcentreerd te blijven. Ik weet wat er op de Spelen mis liep, en de ervaring kan mij alleen maar sterker maken."

Si Mohamed Ketbi. © photo news.

Een andere sterkhouder in de Belgische ploeg is de 22-jarige Mourad Laachraoui (-54kg). Hij pakte in 2016 nog de Europese titel en is bij het WK zesde reekshoofd. De 21-jarige Salaheddine Bensaleh maakt in de categorie -58kg een gelijkaardige kans. Hij is het zevende reekshoofd.



Twee jaar geleden kwam ook Si Mohamed Ketbi nog in de categorie tot 58 kilogram uit, hij behaalde daarin toen op 17-jarige leeftijd zelfs WK-zilver. Twee jaar later komt hij uit in de categorie -68kg en is hij twaalfde reekshoofd in Muju. Nicholas Corten is de vijfde mannelijke Belg op het WK en is in de categorie -74kg het achtste reekshoofd.



Bij de vrouwen is Raheleh Asemani (-57kg) de grootste Belgische kanshebber op eremetaal. De voormalige Iraanse won in 2016 EK-brons voor België en was vijfde op de Spelen in Rio. Asemani trekt als zesde reekshoofd naar Zuid-Korea en komt in de eerste ronde uit tegen de Indische Sabita Ramchiary. Bij de lichtgewichten (-46kg) heeft ons land met Maryam Ismaili, zevende reekshoofd, eveneens een sterke troef. Indra Craen en Laura Roeben verdedigen de Belgische eer in respectievelijk de categorieën -62kg en -67kg.



Op het vorige WK, in het Russische Chelyabinsk, won België twee medailles. De wedstrijden in Zuid-Korea gaan morgen van start en lopen tot 30 juni.