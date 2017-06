Golfer Detry knoopt weer aan met prima openingsronde in München

YP

23/06/17 - 06u14 Bron: Belga

© getty.

Thomas Detry is met een openingsronde van 65 slagen goed begonnen aan het BMW International Open golftoernooi (EPGA/2.000.000 euro) nabij het Duitse München.

De 24-jarige Brusselaar, die zich de voorbije twee toernooien niet kon plaatsen voor de finaleronden, startte nochtans met een bogey op zijn eerste hole. Detry zette de scheve situatie echter recht met birdies op de holes twee, drie, vijf, zes, negen en twaalf. Op de dertiende hole, een 340 lange par-4, zag hij de bal bij zijn tweede slag in de cup verdwijnen, goed voor een eagle. Met zijn score van zeven onder par telt Detry één slag meer dan de Australische leider Wade Ormsby.



Detry deed één slag beter dan de Spanjaard Sergio Garcia - de regerende Masters-kampioen - de Nederlander Joost Luiten en de Deen Thorbjørn Olesen. "Ik nam een vlotte start", verklaarde Detry. "Voor mijn eerste negen holes had ik slechts 30 slagen nodig. Na dertien holes stond ik al op -7. Op de vijf laatste holes, die verraderlijk zijn, noteerde ik par. Desondanks ben ik meer dan tevreden. De voorbije zes weken heb ik stevig geoefend, maar ik miste drie keer de cut en kon de verwachtingen niet inlossen. Vandaag is het er echt uitgekomen".



Nicolas Colsaerts staat op een gedeelde 66e plaats, hij lukte 71 slagen.



Stand na eerste ronde:



1. Wade Ormsby (Aus) 64 -8



2. Thomas Detry (Bel) 65



3. Sergio Garcia (Spa) 66



. Joost Luiten (Ned) 66



. Thorbjørn Olesen (Den) 66



6. Kiradech Aphibarnrat (Tha) 67



. Daniel Im (VSt) 67



. Henrik Stenson (Zwe) 67



. Rikard Karlberg (Zwe) 67



. Andres Romero (Arg) 67



. James Morrison (Eng) 67



. Matthew Southgate (Eng) 67



. Joël Stalter (Fra) 67



. Jaco Ahlers (ZAf) 67



. Shiv Kapur (Ind) 67



. Tommy Fleetwood (Eng) 67



. Richard Bland (Eng) 67



...



66. Nicolas Colsaerts (Bel) 71